До вечера без света — у кого из одесситов сегодня не будет электроснабжения

Уведомление о проведении ремонтных работ. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает возобновить электроснабжение до 19:00. Однако следует учесть, что время восстановления может изменяться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Также мы писали, что в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям , у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.