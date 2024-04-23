До весни треба ще почекати — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 23 квітня, буде похмурою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. Температура повітря становитиме +14°С вдень і +8°С вночі. У зв'язку з підвищення рівнів води на 0.2-0.7м над поточними рівнями в Області оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вітер північно-західний, до 4 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15°С.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі північний, вдень південно-східний 7-12 м/с
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С.
- По області вночі та вранці місцями на поверхні грунту заморозки 0...-2°С.
- На автошляхах області вдень під час дощу видимість 1-2 км.
Погода в Україні на 23 квітня
Погода в Україні сьогодні, 23 квітня, буде теплішою за минулі дні. У деяких областях очікується підвищення температури до +20 °С. Однак місцями можливі заморозки та дощі.
Найтепліше буде на півдні та південному сході України. Вдень там очікується +16...+20 °С. Найхолодніше буде у північній частині, +12...+15 °С.
На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17 °С. Впродовж дня переважно сухо, лише в Чернігівській та Полтавській області можливі опади.
Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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