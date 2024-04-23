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До весни треба ще почекати — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні

23 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 23 квітня
Люди гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 23 квітня, буде похмурою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. Температура повітря становитиме +14°С вдень і +8°С вночі. У зв'язку з підвищення рівнів води на 0.2-0.7м над поточними рівнями в Області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вітер північно-західний, до 4 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15°С.
До весни треба ще почекати — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер вночі північний, вдень південно-східний 7-12 м/с
  • Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С.
  • По області вночі та вранці місцями на поверхні грунту заморозки 0...-2°С.
  • На автошляхах області вдень під час дощу видимість 1-2 км.
До весни треба ще почекати — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 23 квітня

Погода в Україні сьогодні, 23 квітня, буде теплішою за минулі дні. У деяких областях очікується підвищення температури до +20 °С. Однак місцями можливі заморозки та дощі.

Найтепліше буде на півдні та південному сході України. Вдень там очікується +16...+20 °С. Найхолодніше буде у північній частині, +12...+15 °С.

На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17 °С. Впродовж дня переважно сухо, лише в Чернігівській та Полтавській області можливі опади.

До весни треба ще почекати — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні на 23 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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