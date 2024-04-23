Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 23 апреля, будет пасмурной и ветреной. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. Температура воздуха будет составлять +14°С днем и +8°С ночью. В связи с повышением уровней воды на 0.2-0.7м над текущими уровнями в Области объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северный, днем юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.

По области ночью и утром местами на поверхности почвы заморозки 0...-2°С.

На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 23 апреля

Погода в Украине сегодня, 23 апреля, будет теплее прошедших дней. В некоторых областях ожидается повышение температуры до 20 °С. Однако местами возможны заморозки и дожди.

Теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Днем там ожидается +16...+20°С. Холоднее всего будет в северной части, +12...+15 °С.

На западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 °С. В течение дня в основном сухо, только в Черниговской и Полтавской области возможны осадки.

Прогноз погоды по Украине на 23 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.