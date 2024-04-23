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До весны нужно еще подождать — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня

23 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 23 апреля
Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 23 апреля, будет пасмурной и ветреной. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. Температура воздуха будет составлять +14°С днем и +8°С ночью. В связи с повышением уровней воды на 0.2-0.7м над текущими уровнями в Области объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей 

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.
До весны нужно еще подождать — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью северный, днем юго-восточный 7-12 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.
  • По области ночью и утром местами на поверхности почвы заморозки 0...-2°С.
  • На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км.
До весны нужно еще подождать — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 23 апреля

Погода в Украине сегодня, 23 апреля, будет теплее прошедших дней. В некоторых областях ожидается повышение температуры до 20 °С. Однако местами возможны заморозки и дожди.

Теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Днем там ожидается +16...+20°С. Холоднее всего будет в северной части, +12...+15 °С.

На западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 °С. В течение дня в основном сухо, только в Черниговской и Полтавской области возможны осадки.

До весны нужно еще подождать — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине на 23 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Одесса
Одесская область
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