Добровільна реєстрація в е-кабінеті: одеський юрист розповів про адмінпослуги

Військовий з мобільним телефоном. Фото: Генштаб ЗСУ

Е-кабінет ще не запустили, а він уже зробив багато галасу серед українців. Так, закон про мобілізацію підписано, і тепер уже офіційно відповідні служби мають порушити створення онлайн-платформи. Вже цього літа військовозобов'язані зможуть вносити свої дані до електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК. Зараз поки що ця послуга буде за бажанням і не є обов'язковою.

Чи варто побоюватися е-кабінету і які можуть бути наслідки для військовозобов'язаних, про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський юрист Ігор Шавров.

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Що відомо про е-кабінет

Електронний кабінет призовника буде створено автоматично, однак зареєструватися кожна людина зможе за бажанням. За словами юриста, це адмінпослуга, яка не може бути обовʼязковою для громадян України.

"Обовʼязкова реєстрація в електронному кабінеті взагалі суперечить вимогам Конституції. Я вважаю, що її і не ухвалять. Єдине, що це дійсно зручно для тих, хто хоче отримати свідоцтво учасника бойових дій. Тобто для тих, хто вже пройшов військову службу", — сказав Шавров.

Юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що повного функціонала електронного кабінету ще немає, відомо вже про деякі деталі. Так, цей сервіс дозволить українцям перевірити свій сертифікат резерву. Крім цього, кожен зможе подивитись, які дані про нього внесені до реєстру "Оберіг". На платформі також зберігатимуться військовий квиток та електронний журнал обліку.

Як авторизуватися

Відомо, що всі дані про особу є у базі військовозобовʼязаних. Реєстрація на сайті е-кабінету лише автоматично їх підтягне. Для цього необхідно авторизуватися через BankID або "Дія.Підпис".

Людина заходить у Дію. Фото: Новини.LIVE

Додаткові плюси

Однією з важливих переваг, які дає е-кабінет — оформлення відстрочки від військової служби без проходження ВЛК. Але тут є головні моменти — якщо військовозобов'язаний надалі не проходить комісію, то буде автоматично зафіксовано порушення закону, а точніше правил військового обліку. А це вже карається штрафом від 1 700 до 3 400 гривень за ст. 210 КУпАП. А працівникам ТЦК навіть не доведеться щось доводити, бо у них буде витяг з електронного кабінету.

І ще одне важливе зауваження — електронний кабінет має стати цифровим аналогом військового квитка, але це зовсім не означає, що його повністю замінить.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що повістка-вимога вважається врученою навіть у тому випадку, якщо вона не була передана особисто військовозобов'язаному та він не перебував за адресою проживання.

Також ми писали, що іноді заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Адвокат Олександр Потєшін пояснив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки.