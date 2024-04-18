Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси arrow

Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси

18 квітня 2024 06:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Добровільна реєстрація в е-кабінеті: одеський юрист розповів про адмінпослуги
Військовий з мобільним телефоном. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Е-кабінет ще не запустили, а він уже зробив багато галасу серед українців. Так, закон про мобілізацію підписано, і тепер уже офіційно відповідні служби мають порушити створення онлайн-платформи. Вже цього літа військовозобов'язані зможуть вносити свої дані до електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК. Зараз поки що ця послуга буде за бажанням і не є обов'язковою.

Чи варто побоюватися е-кабінету і які можуть бути наслідки для військовозобов'язаних, про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський юрист Ігор Шавров. 

Читайте також:

Що відомо про е-кабінет

Електронний кабінет призовника буде створено автоматично, однак зареєструватися кожна людина зможе за бажанням. За словами юриста, це адмінпослуга, яка не може бути обовʼязковою для громадян України. 

"Обовʼязкова реєстрація в електронному кабінеті взагалі суперечить вимогам Конституції. Я вважаю, що її і не ухвалять. Єдине, що це дійсно зручно для тих, хто хоче отримати свідоцтво учасника бойових дій. Тобто для тих, хто вже пройшов військову службу", — сказав Шавров. 

Добровільна реєстрація в е-кабінеті — одеський юрист розповів про адмінпослугу - фото 1
Юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що повного функціонала електронного кабінету ще немає, відомо вже про деякі деталі. Так, цей сервіс дозволить українцям перевірити свій сертифікат резерву. Крім цього, кожен зможе подивитись, які дані про нього внесені до реєстру "Оберіг". На платформі також зберігатимуться військовий квиток та електронний журнал обліку. 

Як авторизуватися

Відомо, що всі дані про особу є у базі військовозобовʼязаних. Реєстрація на сайті е-кабінету лише автоматично їх підтягне. Для цього необхідно авторизуватися через BankID або "Дія.Підпис".

Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси - фото 2
Людина заходить у Дію. Фото: Новини.LIVE

Додаткові плюси

Однією з важливих переваг, які дає е-кабінет — оформлення відстрочки від військової служби без проходження ВЛК. Але тут є головні моменти — якщо військовозобов'язаний надалі не проходить комісію, то буде автоматично зафіксовано порушення закону, а точніше правил військового обліку. А це вже карається штрафом від 1 700 до 3 400 гривень за ст. 210 КУпАП. А працівникам ТЦК навіть не доведеться щось доводити, бо у них буде витяг з електронного кабінету.

І ще одне важливе зауваження — електронний кабінет має стати цифровим аналогом військового квитка, але це зовсім не означає, що його повністю замінить.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що повістка-вимога вважається врученою навіть у тому випадку, якщо вона не була передана особисто військовозобов'язаному та він не перебував за адресою проживання.

Також ми писали, що іноді заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Адвокат Олександр Потєшін пояснив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки.

Одеса
війна
Україна
Одеська область
військові
Новини Одеси
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
Строкова служба
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість