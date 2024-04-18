Добровольная регистрация в е-кабинете: одесский юрист рассказал об админуслугах

Военный с мобильным телефоном. Фото: Генштаб ВСУ

Е-кабинет еще не запустили, а он уже наделал много шума среди украинцев. Так, закон о мобилизации подписан, и теперь уже официально соответствующие службы должны нарушить создание онлайн-платформы. Уже этим летом военнообязанные смогут вносить свои данные в электронный кабинет, не посещая ТЦК. Сейчас данная услуга будет по желанию и необязательна.

Стоит ли опасаться е-кабинета и какие могут быть последствия для военнообязанных, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский юрист Игорь Шавров.

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Что известно о е-кабинете

Электронный кабинет призывника будет создан автоматически, однако зарегистрироваться каждый человек сможет по желанию. По словам юриста, это админуслуга, которая не может быть обязательной для граждан Украины.

"Обязательная регистрация в электронном кабинете вообще противоречит требованиям Конституции. Я считаю, что ее и не примут. Единственное, что это действительно удобно для тех, кто хочет получить свидетельство участника боевых действий. То есть для тех, кто уже прошел военную службу", — сказал Шавров.

Юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что полного функционала электронного кабинета еще нет, известно уже некоторые детали. Так, этот сервис позволит украинцам проверить свой сертификат резерва. Кроме того, каждый сможет посмотреть, какие данные о нем внесены в реестр "Оберіг". На платформе также будет храниться военный билет и электронный журнал учета.

Как авторизоваться

Известно, что все данные о личности находятся в базе военнообязанных. Регистрация на сайте е-кабинета только автоматически подтянет. Для этого необходимо авторизоваться через BankID или "Дію.Підпис".

Человек входит в "Дію". Фото: Новини.LIVE

Дополнительные плюсы

Одним из важных преимуществ, которые дает е-кабинет — оформление отсрочки от военной службы без прохождения ВЛК. Но здесь есть главные моменты — если военнообязанный в дальнейшем не проходит комиссию, то автоматически зафиксировано нарушение закона, а точнее, правил военного учета. А это уже карается штрафом от 1 700 до 3 400 гривен по ст. 210 КУоАП. А работникам ТЦК даже не придется что-либо доказывать, потому что у них будет выдержка из электронного кабинета.

И еще одно важное замечание — электронный кабинет должен стать цифровым аналогом военного билета, но это вовсе не означает, что его полностью заменит.

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что повестка-требование считается врученной даже в том случае, если она не была передана лично военнообязанному и не находилась по адресу проживания.

Также мы писали, что иногда забронированным работникам выдают повестку заранее на дату уже по истечении срока действия брони. Адвокат Александр Потешин объяснил, может ли военнообязанный отказаться от такой повестки.