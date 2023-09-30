Де в Одесі не буде води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 30 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Овідіопольська дорога — усі будинки;

вул. Святослава Ріхтера, 125-131;

вул. Пастера — усі будинки;

вул. Сєчнова — усі будинки;

вул. Канатна, 100/2,3.

Водопостачання користувачам планують відновити до вечора.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Тарифи на воду

У липні Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення майже для всіх водоканалів країни. Однак після критики президента — відмовилась від таких намірів.

Тарифи на послуги 34 водоканалів хотіли підвищити у середньому на 32%. В Нацкомісії підрахували, що у середньому кінцева сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн/міс (разом з ПДВ).

Нагадаємо, Українці у жовтні 2023 року отримають квитанції для розрахунку за житлово-комунальні послуги. Про те, як зміняться суми у платіжках, читайте у матеріалі.