Де в Одесі не буде води

Без води: де в Одесі ремонтують водопровід (перелік адрес)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 30 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Овідіопольська дорога — усі будинки;
- вул. Святослава Ріхтера, 125-131;
- вул. Пастера — усі будинки;
- вул. Сєчнова — усі будинки;
- вул. Канатна, 100/2,3.
Водопостачання користувачам планують відновити до вечора.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Тарифи на воду
У липні Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення майже для всіх водоканалів країни. Однак після критики президента — відмовилась від таких намірів.
Тарифи на послуги 34 водоканалів хотіли підвищити у середньому на 32%. В Нацкомісії підрахували, що у середньому кінцева сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн/міс (разом з ПДВ).
Нагадаємо, Українці у жовтні 2023 року отримають квитанції для розрахунку за житлово-комунальні послуги. Про те, як зміняться суми у платіжках, читайте у матеріалі.