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Без воды: где в Одессе ремонтируют водопровод (список адресов)

30 сентября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе не будет воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 30 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Овидиопольская дорога — все дома;
  • ул. Святослава Рихтера, 125–131;
  • ул. Пастера — все дома;
  • ул. Сечнова — все дома;
  • ул. Канатная, 100/2,3.

Водоснабжение пользователям планируется возобновить до вечера.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Тарифы на воду

В июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от таких намерений.

Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).

Напомним, Украинцы в октябре 2023 года получат квитанции для расчета жилищно-коммунальных услуг. Как изменятся суммы в платежках, читайте в материале.

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