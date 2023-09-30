Где в Одессе не будет воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 30 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Овидиопольская дорога — все дома;

ул. Святослава Рихтера, 125–131;

ул. Пастера — все дома;

ул. Сечнова — все дома;

ул. Канатная, 100/2,3.

Водоснабжение пользователям планируется возобновить до вечера.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Тарифы на воду

В июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от таких намерений.

Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).

Напомним, Украинцы в октябре 2023 года получат квитанции для расчета жилищно-коммунальных услуг. Как изменятся суммы в платежках, читайте в материале.