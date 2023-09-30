Где в Одессе не будет воды

Без воды: где в Одессе ремонтируют водопровод (список адресов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 30 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Овидиопольская дорога — все дома;
- ул. Святослава Рихтера, 125–131;
- ул. Пастера — все дома;
- ул. Сечнова — все дома;
- ул. Канатная, 100/2,3.
Водоснабжение пользователям планируется возобновить до вечера.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Тарифы на воду
В июле Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения почти для всех водоканалов страны. Однако после критики президента отказалась от таких намерений.
Тарифы на услуги 34 водоканалов хотели повысить в среднем на 32%. В Нацкомиссии подсчитали, что в среднем конечная сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) должна была вырасти на 62 грн/мес (вместе с НДС).
Напомним, Украинцы в октябре 2023 года получат квитанции для расчета жилищно-коммунальных услуг. Как изменятся суммы в платежках, читайте в материале.