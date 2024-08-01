Наркобізнес на Одещині: поліція затримала організаторку та спільників

Поліція затримала наркоділків. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили злочинне угруповання на чолі з 29-річною організаторкою, яке займалось наркобізнесом на території усієї країни. На місяць вони заробляли 1,5 млн грн, але тепер усі їхні "прибутки" конфісковані, а фігуранти можуть потрапити за ґрати.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Організаторка разом із подільниками від 19-ти до 39-ти років продавали наркотики через інтернет і популярні месенджери. Вони працювали з двох областей — Одеської та Кіровоградської. Такі речовини, як канабіс, амфетамін, LSD, Alfa-PVP та інші ділки відправляли поштою по всій Україні та робили "закладки" у своїх містах.

Незаконні речовини виявили під час обшуків. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали їх прямо під час одного з "ділових" листувань. Серед вилученого — майже чотири кілограми наркотиків, ваги, пакувальні матеріали, банківські картки та навіть мобільні телефони.

Поліція вилучила кошти, зароблені на наркотиках. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

П’ятьом фігурантам справи вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно. Їм світить до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують слідство, аби знайти інших причетних до наркотрафіку.

Наркозлочини на Одещині

Ми писали, що в Одесі затримали місцевого жителя, який тривалий час займався наркобізнесом. Заборонені речовини він ретельно маскував та доставляв "клієнтам" посилками, та тепер одесит може провести за ґратами близько десяти років.



Також ми повідомляли, що в Одеській області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за збут особливо небезпечної психотропної речовини. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.