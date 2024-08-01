Наркобизнес в Одесской области: полиция задержала организатора и сообщников

Полиция задержала наркодельцов. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили преступную группировку во главе с 29-летней организаторкой, которое занималось наркобизнесом на территории всей страны. В месяц они зарабатывали 1,5 млн грн, но теперь все их "доходы" конфискованы, а фигуранты могут попасть за решетку.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Пакеты с наркотиками. Фото: Нацполиция

Детали дела

Организатор вместе с подельниками от 19 до 39 лет продавали наркотики через интернет и популярные мессенджеры. Они работали из двух областей — Одесской и Кировоградской. Такие вещества, как каннабис, амфетамин, LSD, Alfa-PVP и другие дельцы отправляли по почте по всей Украине и делали "закладки" в своих городах.

Незаконные вещества были обнаружены во время обысков. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали их прямо во время одной из "деловых" переписок. Среди изъятого — почти четыре килограмма наркотиков, весы, упаковочные материалы, банковские карты и даже мобильные телефоны.

Полиция изъяла деньги, заработанные на наркотиках. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Пятерым фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно. Им светит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают следствие, чтобы найти других причастных к наркотрафику.

Наркопреступления в Одесской области

Мы писали, что в Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом. Запрещенные вещества он тщательно маскировал и доставлял "клиентам" посылками, но теперь одессит может провести за решеткой около десяти лет.



Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину за сбыт особо опасного психотропного вещества. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.