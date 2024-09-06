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Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

6 вересня 2024 20:09
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі з тунелю зробили укриття: як створили та де знаходиться
Казковий тунель на Трасі здоровʼя. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Майже пів сторіччя в Одесі існує загадковий тунель, який обʼєднує Французький бульвар і Трасу здоровʼя, що пролягає вздовж чорноморського узбережжя. Історія створення оповита різними легендами й таємницями, і хіба що лінивий не вигадав своєї версії. І тому не дарма його називають казковим. Але що про нього відомо зараз?

Про його історію створення та легенди навколо будівництва журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським істориком та екскурсоводом Ігорем Мозговим. 

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Історія створення

Казковий тунель в Одесі зʼявився наприкінці 70-х років минулого сторіччя, а потрібен він був для комфортного проходу від санаторію "Магнолія" до моря. Як зазначає історик, завдяки схилам на узбережжі будівництво досить швидко закінчилося попри те, що його довжина понад 200 метрів, а глибина — понад 20. 

"Побудували його досить швидко, бо специфіка в розміщенні: тунель знаходиться під землею, а не зовні. І через це дуже добре зберігся його стан, бо його першочергова функція полягала, за однією з версій, як дренажна система для виведення води. Хоча це неофіційна версія", — розповідає екскурсовод Ігор Мозговий. 

Екскурсовод Ігор Мозговий. Фото: Новини.LIVE
Екскурсовод Ігор Мозговий. Фото: Новини.LIVE

Також історик зазначив, що навколо його створення є ще одна легенда. Деякі люди вважають, що на цьому місці була каменоломня, після якої й залишився тунель. А за ще однією історією — він будувався не для всіх людей, а для політноменклатури Радянського Союзу. 

"Але це все неправда, тут могли ходити абсолютно всі люди. А ці історії — просто вигадки для туристів", — додає фахівець. 

Місця для сидіння в укритті. Фото: Новини.LIVE
Місця для сидіння в укритті. Фото: Новини.LIVE

Як закриття вплинуло на імідж міста

З моменту відкриття і до 2014 року прохід тунелем був відкритий для всіх охочих. І деякі одесити навіть памʼятають "прохід по 5 гривень". Але зараз він знову відчинений. І, як зазначає Ігор Мозговий, цей тунель — "прекрасна візуальна памʼятка міста", яка дійсно варта того, аби на її орнаменти подивився кожен. 

"Я вже не говорю про те, щоб воно працювало, як спочатку замислювалося, як ліфти та тунель для спуску для відпочивальників. Для початку цього достатньо. Але треба все ж провести реставрацію, щоб відновити мозаїку та орнаменти", — наголошує екскурсовод. 

Історик про імідж міста. Фото: Новини.LIVE
Історик про імідж міста. Фото: Новини.LIVE

Крім того, важливим елементом тієї казки було різнокольорове освітлення, яке й додавало певної магічності. Але його відновлення і доречність цього відновлення — питання часу. 

"Зараз ми бачимо, що висять звичайні лампочки, бо ми поки що його використовуємо як укриття. Це також дуже важливо, насправді. Головне, щоб люди, які сюди приходили, розуміли, в якій локації вони перебувають, і не шкодили тут нічого. Бо це родзинка Одеси і цікава локація для туристів", — зазначає Мозговий. 

Орнамент корабля в тунелі. Фото: Новини.LIVE
Орнамент корабля в тунелі. Фото: Новини.LIVE

Розмальований російськими казками

Але не минулося і без підводних каменів. Уся протяжність тунелю розмальована різноманітними орнаментами, серед яких є не лише зображення природи, а й ілюстрації з російських казок. Зокрема є сюжети з творів Пушкіна, такі як "Чорномор та 33 богатирі" і багато інших. Історик Ігор Мозговий підкреслює, що важливої та оригінальної культурної спадщини вони не становлять, адже були нанесені за кілька років після відкриття.  

"Його розмалювали на початку 80-х років. Тож, якщо буде глобальна якась реставрація, ми маємо також багату історію казок. Чому б не прикрасити цей тунель на мотив українських казок? Це теж було б цікаво, у нас навіть дуже непогані та дуже цікаві казки", — каже Ігор Мозговий. 

Ліплення Чорномора та богатирів. Фото: Новини.LIVE
Ліплення Чорномора та богатирів. Фото: Новини.LIVE

Окремо історик наголошує, що це буде особливо корисно для майбутнього покоління, яке гулятиме тунелем та вивчатиме рідні казки. 

"В нас народна творчість дуже розвинена. Ось казка "Івасик Телесик", наприклад. І багато мультфільмів за мотивами різних казок є, як "Жив був пес". Тож проблем з ілюстраціями не повинно бути", — додає фахівець. 

Піздемений тунель на Трасі здоровʼя. Фото: Новини.LIVE
Підземний тунель на Трасі здоровʼя. Фото: Новини.LIVE

Відновлення екскурсій — чи можливо

З початком війни кількість екскурсій видатними місцями Одеси сильно скоротилася, проте не зникла. Як каже історик, знаменитий Французький бульвар з кожним роком втрачає екскурсійні локації через забудову історичної вулиці. Крім того, багато історичних локацій, як дачі Трун, були закриті або зруйновані. 

"Нам треба боротися за кожну локацію, яку будемо показувати. Тому якщо цей тунель відкриється, це буде цікаво. Тут дійсно є про що розповідати цікавого", — наголошує Ігор Мозговий. 

Ігор Мозговий про відновлення екскурсій. Фото: Новини.LIVE
Ігор Мозговий про відновлення екскурсій. Фото: Новини.LIVE

Але важливим питанням є логістика до тунелю, адже з Французького бульвару проходу немає через будівництво, а спускатися і підійматися людям буде досить важко. 

"Цінність цього тунелю буде лише в тому випадку, якщо він буде відкритий у повному масштабі. Тому що з Траси здоров'я це не зовсім зручно, але ніхто не водитиме екскурсію заради однієї локації, пройшовши майже кілометр. І назад повертатися, якщо враховувати, що ліфтів тут уже немає, проблематично", — зазначає історик. 

Ігор Мозговий про планування екскурсій. ​Фото: Новини.LIVE ​
Ігор Мозговий про планування екскурсій. ​Фото: Новини.LIVE  ​

Як дістатися

Казковий тунель дійсно заховався біля Чорноморського узбережжя, але знайти його все ж можна. Потрібно спуститися до Траси здоровʼя біля пляжу "Дельфін" та пройтися в бік Caleton. Він працює постійно як укриття та цікава історична знахідка. 

Одеса Україна історія Одеська область бомбосховище Новини Одеси укриття

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