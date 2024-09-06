В Одессе из тоннеля сделали укрытие: как создали и где находится

Сказочный тоннель на Трассе здоровья. Фото: Новини.LIVE

Почти полвека в Одессе существует загадочный тоннель, который объединяет Французский бульвар и Трассу здоровья, пролегающий вдоль черноморского побережья. История создания окутана разными легендами и тайнами, и разве что ленивый не придумал своей версии. И потому не зря его называют сказочным. Но что о тоннеле известно сейчас?

О его истории создания и легендах вокруг строительства журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским историком и экскурсоводом Игорем Мозговым.

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История создания

Сказочный тоннель в Одессе появился в конце 70-х годов прошлого столетия. А нужен был для комфортного прохода от санатория "Магнолия" до моря. Как отмечает историк, благодаря склонам на побережье строительство довольно быстро закончилось, несмотря на то, что его длина более 200 метров, а глубина — более 20.

"Построили тоннель довольно быстро, потому что его специфика в размещении: тоннель находится под землей, а не снаружи. И поэтому очень хорошо сохранилось его состояние, потому что первоочередная функция заключалась, по одной из версий, как дренажная система для вывода воды. Хотя это неофициальная версия", — рассказывает экскурсовод Игорь Мозговой.

Экскурсовод Игорь Мозговой. Фото: Новини.LIVE

Также историк отметил, что вокруг его создания есть еще одна легенда. Некоторые люди считают, что на этом месте была каменоломня, после которой и остался тоннель. А еще по одной истории — он строился не для всех людей, а для политноменклатуры Советского Союза.

"Но это все неправда, здесь могли ходить абсолютно все люди. А эти истории — просто выдумки для туристов", — добавляет специалист.

Места для сидения в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Как закрытие повлияло на имидж города

С момента открытия и до 2014 года проход по тоннелю был открыт для всех желающих. И некоторые одесситы даже помнят "проход по 5 гривен". Но сейчас он снова открыт. И, как отмечает Игорь Мозговой, этот тоннель — "прекрасная визуальная достопримечательность города", действительно стоящая того, чтобы на ее орнаменты посмотрел каждый.

"Я уже не говорю о том, чтобы он работал, как сначала задумывалось, как лифты и тоннель для спуска для отдыхающих. Для начала этого достаточно. Но надо все же провести реставрацию, чтобы восстановить мозаику и орнаменты", — отмечает экскурсовод.

Историк об имидже города. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, важным элементом той сказки было разноцветное освещение, которое и придавало определенную магичность. Но его восстановление и уместность этого восстановления — вопрос времени.

"Сейчас мы видим, что висят обычные лампочки, потому что мы пока его используем как укрытие. Это тоже очень важно, на самом деле. Главное, чтобы люди, которые сюда приходили, понимали, в какой локации они находятся, и не вредили здесь ничего. Это изюминка Одессы и интересная локация для туристов", — отмечает Мозговой.

Корабль орнамент в тоннеле. Фото: Новини.LIVE

Разрисованный русскими сказками

Но не обошлось и без подводных камней. Вся протяженность тоннеля разрисована разнообразными орнаментами, среди которых не только изображение природы, но и иллюстрации из русских сказок. В частности, есть сюжеты из произведений Пушкина, такие как "Черномор и 33 богатыря" и многие другие. Историк Игорь Мозговой подчеркивает, что важным и оригинальным культурным наследием они не являются, ведь были нанесены через несколько лет после открытия.

"Его разрисовали в начале 80-х годов. Так что если будет глобальная какая-то реставрация, у нас есть тоже богатая история сказок. Почему бы не украсить этот тоннель по мотивам украинских сказок? Это тоже было бы интересно, у нас даже очень неплохие и очень интересные сказки", — говорит Игорь Мозговой.

Лепка Черномора и богатырей. Фото: Новини.LIVE

Отдельно историк отмечает, что это будет особенно полезно для будущего поколения, которое будет гулять по тоннелю и изучать родные сказки.

"У нас народное творчество очень развито. Вот сказка "Ивасик Телесик", например. И многие мультфильмы по мотивам разных сказок есть, как "Жил был пес". Так что проблем с иллюстрациями не должно быть", — добавляет специалист.

Подземный тоннель на Трассе здоровья. Фото: Новини.LIVE

Возобновление экскурсий — возможно ли

С началом войны количество экскурсий по выдающимся местам Одессы сильно сократилось, однако не исчезло. Как говорит историк, знаменитый Французский бульвар с каждым годом теряет экскурсионные локации из-за застройки исторической улицы. Кроме того, многие исторические локации, как дачи Трун, были закрыты или разрушены.

"Нам нужно бороться за каждую локацию, которую будем показывать. Поэтому если этот тоннель откроется, это будет интересно. Здесь действительно есть о чем рассказывать интересное", — отмечает Игорь Мозговой.

Игорь Мозговой о возобновлении экскурсий. Фото: Новини.LIVE

Но важным вопросом является логистика тоннеля, ведь с Французского бульвара прохода нет из-за строительства, а спускаться и подниматься будет довольно трудно.

"Ценность этого тоннеля будет лишь в том случае, если он будет открыт в полном масштабе. Потому что с Трассы здоровья это не совсем удобно, но никто не будет водить экскурсию ради одной локации, пройдя почти километр. И обратно возвращаться, если учитывать, что лифтов здесь уже нет, проблематично", — отмечает историк.

Игорь Мозговой о планировании экскурсий. ​Фото: Новини.LIVE

Как добраться

Сказочный тоннель действительно скрылся у Черноморского побережья, но найти его все же можно. Нужно спуститься к Трассе здоровья возле пляжа "Дельфин" и пройтись в сторону Caleton. Оно работает постоянно как укрытие и интересная историческая находка.