Як Дональд Трамп допоміг знімати кіно про Одесу

Молодий Дональд Трамп біля власного казино. Фото: NPR

Задовго до президентської кар’єри Дональд Трамп несподівано долучився до створення фільму про Одесу. У 1992 році режисер Леонід Гайдай знімав комедійну стрічку про суперагента з Одеси, який рятує нормалізацію відносин між США та СРСР від мафіозі.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

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Як допоміг Трамп

Частину зйомок проводили в Нью-Джерсі, зокрема в розкішному казино "Тадж-Махал", яке на той час належало Трампу. За словами творців фільму, Трамп дозволив знімати в його казино безкоштовно, за що отримав подяку в титрах стрічки.

Цікаво, що цей жест сприяння від майбутнього президента США залишився маловідомим широкій публіці, хоча фільм давно став частиною кінематографічної історії Одеси та пострадянського простору.

Звʼязки з кінематографом

Варто сказати, що чинний президент Америки неодноразово зʼявлявся у кіно. Серед найвідоміших його появ є роль у фільмі Кріса Коламбуса "Сам удома 2". А зйомки епізоду відбувалися нью-йоркському готелі Plaza, який і належав Трампу.

Нагадаємо, ми розповідали, як минула прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня".

Також ми писали, що в Україні знімуть фільм "Чому я вбив Бандеру".