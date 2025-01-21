Как Дональд Трамп помог снимать кино об Одессе

Молодой Дональд Трамп возле собственного казино. Фото: NPR

Задолго до президентской карьеры Дональд Трамп неожиданно приобщился к созданию фильма об Одессе. В 1992 году режиссер Леонид Гайдай снимал комедийную ленту о супер-агенте из Одессы, который спасает нормализацию отношений между США и СССР от мафиози.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Часть съемок проводили в Нью-Джерси, в частности в роскошном казино "Тадж-Махал", которое на то время принадлежало Трампу. По словам создателей фильма, Трамп разрешил снимать в его казино бесплатно, за что получил благодарность в титрах ленты.

Интересно, что этот жест содействия от будущего президента США остался малоизвестным широкой публике, хотя фильм давно стал частью кинематографической истории Одессы и постсоветского пространства.

Связи с кинематографом

Стоит сказать, что действующий президент Америки неоднократно появлялся в кино. Среди самых известных его появлений есть роль в фильме Криса Коламбуса "Один дома 2". А съемки эпизода проходили в нью-йоркском отеле Plaza, который и принадлежал Трампу.

Напомним, мы рассказывали, как прошла премьера фильма "Поезд в 31 декабря".

Также мы писали, что в Украине снимут фильм "Почему я убил Бандеру".