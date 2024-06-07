Жителя Миколаєва засудили за допомогу ухилянту до штрафу: деталі

Жителю Миколаєва присудили покарання у вигляді штрафу. Ілюстративне фото: df.news

Жителя Миколаєва засудили за зловживання впливом, адже він хотів допомогти знайомому уникнути військового призову та підкупити місцевих лікарів. Під час засідання фігурант провину не заперечував та обійшовся покаранням у вигляді штрафу і донату на ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду м. Миколаєва.

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Деталі злочину

24-річний житель Миколаєва пообіцяв 28-річному призовнику допомогти уникнути мобілізації. За цю "допомогу" він вимагав 12 тисяч доларів та говорив, що має вплив на членів військово-лікарської комісії (ВЛК) та службовців територіального центру комплектування (ТЦК і СП). За хабар він хотів вмовити відповідальних осіб визнати його знайомого непридатним та зробити, аби того виключили з військового обліку.

Вирок суду

Обвинувачений визнав свою провину за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом) та погодився на покарання у вигляді штрафу в розмірі 310 тисяч гривень — однак максимальне покарання становить п'ять років тюрми. Окрім цього, житель Миколаєва має протягом місяця відшкодувати витрати на залучення експерта та перерахувати 100 тисяч гривень на користь Збройних сил України.

Випадки допомоги ухилянтам

Ми писали, що в Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.



Також раніше в Одесі затримали 28-річну жінку, яка організувала схему, що дозволяла чоловікам ухилятися від військової служби в ЗСУ. Жінка підробляла різноманітні документи, за що наразі може сісти за ґрати до дев'яти років.