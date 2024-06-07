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Донат на ВСУ в обмен на заключение — жителя Николаева осудили за помощь уклонисту

7 июня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жителя Николаева осудили за помощь уклоняющемуся к штрафу: детали
Жителю Николаева присудили наказание в виде штрафа. Иллюстративное фото: df.news
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Николаева осужден за злоупотребление влиянием, ведь он хотел помочь знакомому избежать военного призыва и подкупить местных врачей. Во время заседания фигурант вину не возражал и обошелся наказанием в виде штрафа и доната на ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева.

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Детали преступления

24-летний житель Николаева пообещал 28-летнему призывнику помочь избежать мобилизации. За эту "помощь" он требовал 12 тысяч долларов и говорил, что оказывает влияние на членов военно-врачебной комиссии (ВЛК) и служащих территориального центра комплектования (ТЦК и СП). За взятку он хотел уговорить ответственных лиц признать его знакомого непригодным и сделать, чтобы его исключили из военного учета.

Приговор суда

Обвиняемый признал свою вину по ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и согласился на наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч гривен, однако максимальное наказание составляет пять лет тюрьмы. Кроме того, житель Николаева должен в течение месяца возместить расходы на привлечение эксперта и перечислить 100 тысяч гривен в пользу Вооруженных Сил Украины.

Случаи помощи уклонистам

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Также ранее в Одессе задержали 28-летнюю женщину, организовавшую схему, позволяющую мужчинам уклоняться от военной службы в ВСУ. Женщина подделывала разнообразные документы, за что может сесть за решетку до девяти лет.

суд
военный призыв
мобилизация
взятка
донат
штраф
Одесса
уклонисты
Николаев
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