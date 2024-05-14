Кордон на замку: що відомо про роботу прикордонників під час війни

Прикордонники на патрулюванні. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На що тільки не йдуть військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації. Щодня можна побачити повідомлення про затримання чоловіків під час спроби перетнути український кордон. Ну, і, як відомо, попит народжує пропозицію — в інтернеті можна знайти безліч пропозицій зі схемами транспортування до сусідніх держав. Ціни варіюються від трьох до п'ятнадцяти тисяч доларів з особи. Ось тільки гарантувати будь-що ніхто не береться, а все, через те що на варті стоїть прикордонна служба.

З чим доводиться стикатися одеським прикордонникам і як сьогодні охороняється кордон журналісти Новини.LIVE бачили на власні очі.

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Під посиленим захистом

Рови, дикі тварини та дрони, разом з постійним патрулюванням та тепловізорами — такий сьогодні має вигляд кордон із Молдовою, який щодня прагнуть перетнути десятки військовозобов'язаних чоловіків. Це на перший погляд здається, що до сусідньої держави лише кілька метрів, проте проскочити не поміченим не вдасться.

"Ми робимо все можливе, аби не допустити незаконного перетину державного кордону. На багатьох ділянках кордону функціонує дистанційна система відеоспостереження і правопорушники навіть не здогадуються, що їх видно і вдень, і вночі. Це дозволяє швидко реагувати на такі випадки та затримувати цих людей", — каже заступниця начальника прикордонного загону Анастасія Гаєвська.

Заступниця начальника прикордонного загону Анастасія Гаєвська. Фото: Новини.LIVE

Паркан на українсько-молдавському кордоні. Фото: Новини.LIVE

З моменту фіксування порушників та до їх затримання проходять лічені хвилини. Встигнути перетнути кордон практично неможливо, тож прикордонники радять не ризикувати.

Ситуація на українсько-молдавському кордоні

Попри численні попередження, кількість охочих перейти незаконно кордон чимало. Причому це не лише жителі Одещини, які вже неодноразово затримували військовозобов'язаних, але й з інших областей.

"Наразі саме на українсько-молдовському кордоні ми забезпечуємо ефективний захист від людей, які намагаються його порушити. Також прикордонники посилено охороняють і загрозливі ділянки кордону, аби не допустити будь-яких загроз безпековій складовій цивільного населення", — зазначає речниця ДПСУ.

Речниця ДПСУ про ситуацію на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Окремо варто зазначити, що незаконно перетнути кордон намагаються не лише полями, а й на самих пунктах пропуску. Часто люди прагнуть видати фіктивні документи за справжні, сподіваючись виїхати з країни більш легально. Також є випадки, коли чоловіки просто лишають автівки на транзитній ділянці дороги Одеса — Рені, та планують добігти до Молдови.

"Ця ділянка оснащена більш сучасно, бо вона інженерно досить добре облаштована. Тут є рів, контрольно-слідова смуга, загороджувальний паркан. Також залучаються службові собаки, які натреновані на виявлення наркотичних речовин та вибухівки", — повідомляє Анастасія Гаєвська.

Рів на українсько-молдавському кордоні. Фото: Новини.LIVE

Як намагаються перетнути кордон

За словами прикордонників, чіткого часу доби, коли порушники намагаються перетнути державний кордон, немає. Його "штурмують" майже постійно та у будь-яку пору року. Однак взимку все ж випадків більшає, бо замерзають річки та земля, тож чоловіки сподіваються швидше втекти.

"Кордон намагаються перетнути постійно — і вранці, і вдень, і вночі, і на світанку, коли вже трохи втомився. А в цей час треба сконцентрувати всю свою увагу та пильність", — каже прикордонник Олександр.

Прикордонник Олександр. Фото: Новини.LIVE

Охороняти кордон зовсім не легка справа, особливо сьогодні. Тут потрібно стежити практично за всім, адже часом кмітливості деяких можна тільки позаздрити.

Повернення додому

Щоправда, є вже випадок, коли доводиться ловити порушників кордону у зворотний бік: не з України, а в Україну. Одним з таким був мешканець Одеси, у якого не склалося життя в Європі — чоловік полями хотів потрапити назад додому. Прикордонники, кажуть, що свій вчинок він пояснив тим, що боявся на КПП отримати повістку.

"У нас був випадок, коли чоловік намагався повернутися саме до України. Він нам пояснив, що розраховував на гарне життя за кордоном. Думав, йому вдасться знайти там гарну роботу, реалізуватися, а насправді повернувся додому. Незаконним шляхом його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Вона була такою ж, як і в чоловіків, які намагаються незаконно втекти з України", — розповідає працівник ДПСУ.

Прикордонник про випадок на службі. Фото: Новини.LIVE

Курйозні затримання

Але не обходиться й без курйозів. Майже щоденно прикордонникам доводиться затримувати порушників державного кордону, та подекуди зустрічаються досить креативні випадки. Олександр каже, що його улюблені — це схованки у вантажівках або переодягання в жінок. Проте найбільше запамʼятався випадок, коли зупинити чоловіка допомогли дикі звірі.

"Був такий випадок, коли я здійснював виліт за допомогою БпЛА. Тут є багато диких тварин і я знайшов, як один чоловік впав у рів та не зміг звідти вибратися. Скоригувавши дії прикордонного наряду, ми виручили його, бо він міг там й загинути. Потім виявилося, що він хотів так втекти, а дикі кабани його злякали та допомогли нам його спіймати", — підсумував вартовий рубежів.

Прикордонник розповідає історію про ухилянтів. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що при спробі незаконно перетину державного кордону чоловікам передбачено адміністративне покарання та штраф. А організаторам та спільникам загрожує до 9 років увʼязнення за ґратами. Отже, варто добре подумати, перш ніж йти на правопорушення.

Ділянка українсько-молдавського кордону. Фото: Новини.LIVE

Ну, а щодо роботи прикордонної служби то тут сьогодні відчувається брак кадрів. Якщо є охочий стати на захист державного кордону України, то в ДПСУ з радістю приймуть до своїх лав.