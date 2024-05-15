Граница на замке: что известно о работе пограничников во время войны

Пограничники на патрулировании. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

На что только не идут военнообязанные во избежание мобилизации. Каждый день можно увидеть сообщения о задержании мужчин при попытке пересечь украинскую границу. Ну и, как известно, спрос рождает предложение — в интернете можно найти множество предложений со схемами транспортировки в соседние государства. Цены варьируются от 3 до 15 тысяч долларов с человека. Вот только гарантировать что-либо никто не берется, а все потому, что на страже стоит пограничная служба.

С чем приходится сталкиваться одесским пограничникам и как сегодня охраняется граница, журналисты Новини.LIVE видели своими глазами.



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Под усиленной защитой

Рвы, дикие животные и дроны вместе с постоянным патрулированием и тепловизорами — такой сегодня выглядит граница с Молдовой, которую каждый день стремятся пересечь десятки военнообязанных мужчин. Это на первый взгляд кажется, что до соседнего государства всего несколько метров, однако проскочить незамеченным не удастся.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить незаконного пересечения государственной границы. На многих участках границы функционирует дистанционная система видеонаблюдения, и правонарушители даже не догадываются, что они видны и днем, и ночью. Это позволяет быстро реагировать на такие случаи и задерживать этих людей", — говорит заместитель начальника пограничного отряда Анастасия Гаевская.

Заместитель начальника пограничного отряда Анастасия Гаевская. Фото: Новини.LIVE

Забор на украинско-молдовской границе. Фото: Новини.LIVE

С момента фиксирования нарушителей до их задержания проходят считанные минуты. Успеть пересечь границу практически невозможно, поэтому пограничники советуют не рисковать.

Ситуация на украинско-молдовской границе

Несмотря на многочисленные предупреждения, количество желающих перейти незаконно границу немало. Причем это не только жители Одесчины, которых уже неоднократно задерживали, но и военнообязанные из других областей.

"Пока именно на украинско-молдовской границе мы обеспечиваем эффективную защиту от людей, которые пытаются ее нарушить. Также пограничники усиленно охраняют и представляющие угрозу участки границы, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасной составляющей гражданского населения", — отмечает представитель ГНСУ.

Спикер ГНСУ о ситуации на границе. Фото: Новини.LIVE

Отдельно следует отметить, что незаконно пересечь границу пытаются не только по полям, но и на самих пунктах пропуска. Часто люди стремятся выдать фиктивные документы за настоящие, надеясь уехать из страны более легально. Также есть случаи, когда мужчины просто оставляют автомобили на транзитном участке дороги Одесса — Рени и планируют добежать до Молдовы.

"Этот участок оснащен более современно, потому что он инженерно достаточно хорошо обустроен. Здесь есть ров, контрольно-следовая полоса, заградительный забор. Также привлекаются служебные собаки, которые натренированы на обнаружение наркотических веществ и взрывчатки", — сообщает Анастасия Гаевская.

Ров на украинско-молдовской границе. Фото: Новини.LIVE

Как пытаются пересечь границу

По словам пограничников, четкого времени суток, когда нарушители пытаются пересечь государственную границу, нет. Ее "штурмуют" почти постоянно и в любое время года. Однако зимой все же случаев становится больше, потому что замерзают реки и земля, поэтому мужчины надеются поскорее убежать.

"Границу пытаются пересечь постоянно — и утром, и днем, и ночью, и на рассвете, когда уже немного устал. А в это время надо сконцентрировать все свое внимание и бдительность", — говорит пограничник Александр.

Пограничник Александр. Фото: Новини.LIVE

Охранять границу — совсем нелегкое дело, особенно сегодня. Здесь нужно следить практически за всем, ведь порой сообразительности некоторых можно только позавидовать.

Возвращение домой

Правда, уже есть случай, когда приходится ловить нарушителей границы в обратную сторону: не из Украины, а в Украину. Одним из таких был житель Одессы, у которого не сложилась жизнь в Европе — мужчина полями хотел попасть домой. Пограничники говорят, что свой поступок он объяснил тем, что боялся на КПП получить повестку.

"У нас был случай, когда мужчина пытался вернуться именно в Украину. Он нам объяснил, что рассчитывал на хорошую жизнь за границей. Думал, ему удастся найти там хорошую работу, реализоваться, а на самом деле вернулся домой незаконным путем. Он был привлечен к административной ответственности. Она была такой же, как и у мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины", — рассказывает работник ГНСУ.

Пограничник о случае на службе. Фото: Новини.LIVE

Курьезные задержания

Но не обходится и без курьезов. Почти ежедневно пограничникам приходится задерживать нарушителей государственной границы, иногда встречаются достаточно креативные случаи. Александр говорит, что его любимые — это тайники в грузовиках или переодевание в женщин. Однако больше всего запомнился случай, когда остановить мужчину помогли дикие звери.

"Был такой случай, когда я совершал вылет с помощью БпЛА. Здесь много диких животных, и я нашел, как один человек упал в ров и не смог оттуда выбраться. Скорректировав действия пограничного наряда, мы выручили его, потому что он мог там и погибнуть. Потом оказалось, что он хотел так убежать, а дикие кабаны его испугали и помогли нам его поймать", — подытожил страж рубежей.

Пограничник рассказывает историю об уклонистах. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что при попытке незаконно пересечения государственной границы мужчинам предусмотрено административное наказание и штраф. А организаторам и сообщникам грозит до девяти лет заключения за решеткой. Следовательно, следует хорошо подумать, прежде чем идти на правонарушение.

Участок украинско-молдовской границы. Фото: Новини.LIVE

Ну а что касается работы пограничной службы, то здесь сегодня чувствуется нехватка кадров. Если есть желающий встать на защиту государственной границы Украины, то в ГНСУ с радостью примут в свои ряды.