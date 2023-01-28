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Допомога багатодітним сім'ям: у Миколаєві відкриють соціальний центр

28 січня 2023 13:15
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
У Миколаєві відкриють соціальний центр
Вже вдалося допомогти понад 4000 сім'ям
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

У Миколаєві відкриють центр допомоги, де надаватимуть безплатні соціальні послуги вимушеним переселенцям з дітьми та місцевим малозабезпеченим сім'ям. Реалізують задум у рамках проєкту #SOSДІТИ.

Про це повідомляє Агентство розвитку Миколаєва.

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"Кілька тижнів між святами, вихідними і не лише разом із партнерами Ресурсний центр громадських ініціатив готували дуже класну, а головне безпечну, локацію у Миколаєві під майбутній Дитячий центр, який незабаром відкриємо за сприяння Миколаївської міської ради та фінансової підтримки СОС Дитячі Містечка Україна", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що майбутній центр включатиме сенсорну ігрову кімнату, ігрову зону, кінозону та кабінет психолога для роботи з батьками та дітьми.

Що відомо про проєкт #SOSДІТИ

Гуманітарна допомога та соціально-психологічний супровід для сімей з дітьми з постраждалих громад. Наразі він діє у Миколаївській, Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. У рамках проєкту вже вдалося підтримати вже понад 4 000 сімей, в яких виховується 10 411 дітей.

Більше про допомогу переселенцям

В Україні розширили список громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що в оточенні, на основі чого переселенцям здійснюють виплати.

Також ми писали, що Міністерство соціальної політики України повідомило про те, що не тотально перевірятимуть фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для подальшої соціальної підтримки у 2023 році. Такі заходи здійснюватимуть у виняткових випадках.

Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з початку повномасштабної війни матеріальну допомогу від міжнародних організацій отримали понад чотири мільйони українців. Кошти були виплачені всім, хто потребував підтримки.

ФОТО: Агенція розвитку Миколаєва

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