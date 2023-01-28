В Николаеве откроют социальный центр

Уже удалось помочь более 4 000 семей

В Николаеве откроют центр помощи, где будут предоставлять бесплатные социальные услуги вынужденным переселенцам с детьми и местным малообеспеченным семьям. Реализуют замысел в рамках проекта #SOSДЕТИ.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

"Несколько недель между праздниками, выходными и не только вместе с партнерами Ресурсный центр общественных инициатив готовили очень классную, а главное безопасную, локацию в Николаеве под будущий Детский центр, который вскоре откроем при содействии Николаевского городского совета и финансовой поддержке СОС Детские Городки Украина", — говорится в сообщении.

Отметим, что будущий центр будет включать в себя сенсорную игровую комнату, игровую зону, кинозону и кабинет психолога для работы с родителями и детьми.

Что известно о проекте #SOSДЕТИ

Гуманитарная помощь и социально психологическое сопровождение для семей с детьми из пострадавших общин. В настоящее время он действует в Николаевской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях. В рамках проекта уже удалось поддержать более 4 000 семей, в которых воспитывается 10 411 детей.

Больше о помощи переселенцам

В Украине расширили список общин в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и окружающих, на основе чего переселенцам осуществляют выплаты.

Также мы писали, что Министерство социальной политики Украины сообщило о том, что не будут тотально проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для дальнейшей социальной поддержки в 2023 году. Такие мероприятия будут осуществляться в исключительных случаях.

Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с начала полномасштабной войны материальную помощь от международных организаций получили более четырех миллионов украинцев. Средства были выплачены всем, кто нуждался в поддержке.

ФОТО: Агентство развития Николаева