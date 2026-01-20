Виплати за народження дитини на День міста в Одесі: рішення комісії

Жінка тримає на руках малюка. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одеській мерії розгорнулася суперечка через ідею запровадити нову грошову допомогу для певних родин. Профільне управління запропонувало надавати по 20 тисяч гривень кожній жінці, яка народить дитину саме 2 вересня — у День міста. Проте депутати комісії не підтримали таку щедрість, назвавши її несправедливою щодо інших батьків.

Про це стало відомо під час комісії з питань соціальної політики.

Реклама

Читайте також:

Виплати дітям

Під час комісії з’ясувалося, що раніше місто обмежувалося пам’ятними подарунками, наприклад, ліжечками для первістків. Нова ж ініціатива передбачала виплату готівки всім немовлятам, що з’являться на світ у святкову дату. Загалом на це планували виділити близько 400 тисяч гривень. Голова комісії Лілія Леонідова виступила категорично проти, підкресливши, що виділяти дітей за датою народження — це "дискримінація чистої води". Вона нагадала, що сьогодні в місті є набагато гостріші потреби.

"Я знаю родини, де чоловіки в ЗСУ і жінку навіть нікому зустріти з пологового будинку. Є ті, у кого чоловіки загинули, і вони залишилися сам на сам. На цьому фоні виділяти кошти лише за народження в конкретний день — не зовсім зрозуміло", — зазначила Лілія Леонідова.

Її підтримав депутат Сергій Шматько. Він зазначив, що місту варто відійти від практики роздачі грошей на всі свята поспіль.

"У нас багато заходів, де ми працюємо як банкомат: гроші, гроші, гроші. Давайте краще зробимо якісь подарунки або сертифікати, а зекономлені ресурси спрямуємо на допомогу більшій кількості родин", — запропонував Сергій Шматько.

Члени комісії також нагадали, що з 1 січня 2026 року державні виплати при народженні дитини суттєво зросли. Тепер родини отримують 50 тисяч гривень одноразово та додатково по 7 тисяч щомісяця до досягнення дитиною одного року. На думку депутатів, такої допомоги достатньо, щоб не створювати штучних привілеїв для "святкових" немовлят. У підсумку пропозицію відправили на доопрацювання. Комісія доручила управлінню подумати, як можна привітати іменинників 2 вересня символічно, але без додаткових витрат із міського бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли військовим припиняють нараховувати виплати на лікування. Також ми писали про те, коли нараховують по 7 тисяч на дітей.