Выплаты за рождение ребенка на День города в Одессе: решение комиссии

В Одесской мэрии развернулся спор из-за идеи ввести новую денежную помощь для определенных семей. Профильное управление предложило предоставлять по 20 тысяч гривен каждой женщине, которая родит ребенка именно 2 сентября — в День города. Однако депутаты комиссии не поддержали такую щедрость, назвав ее несправедливой по отношению к другим родителям.

Об этом стало известно во время комиссии по вопросам социальной политики.

Во время комиссии выяснилось, что ранее город ограничивался памятными подарками, например, кроватками для первенцев. Новая же инициатива предусматривала выплату наличных всем младенцам, которые появятся на свет в праздничную дату. Всего на это планировали выделить около 400 тысяч гривен. Председатель комиссии Лилия Леонидова выступила категорически против, подчеркнув, что выделять детей по дате рождения — это "дискриминация чистой воды". Она напомнила, что сегодня в городе есть гораздо более острые потребности.

"Я знаю семьи, где мужчины в ВСУ и женщину даже некому встретить из роддома. Есть те, у кого мужья погибли, и они остались один на один. На этом фоне выделять средства только за рождение в конкретный день — не совсем понятно", — отметила Лилия Леонидова.

Ее поддержал депутат Сергей Шматько. Он отметил, что городу стоит отойти от практики раздачи денег на все праздники подряд.

"У нас много мероприятий, где мы работаем как банкомат: деньги, деньги, деньги. Давайте лучше сделаем какие-то подарки или сертификаты, а сэкономленные ресурсы направим на помощь большему количеству семей", — предложил Сергей Шматько.

Члены комиссии также напомнили, что с 1 января 2026 года государственные выплаты при рождении ребенка существенно выросли. Теперь семьи получают 50 тысяч гривен единовременно и дополнительно по 7 тысяч ежемесячно до достижения ребенком одного года. По мнению депутатов, такой помощи достаточно, чтобы не создавать искусственных привилегий для "праздничных" младенцев. В итоге предложение отправили на доработку. Комиссия поручила управлению подумать, как можно поздравить именинников 2 сентября символично, но без дополнительных расходов из городского бюджета.

