Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Помощь не всем — в Одессе возник скандал из-за денег младенцам

Помощь не всем — в Одессе возник скандал из-за денег младенцам

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 16:53
Выплаты за рождение ребенка на День города в Одессе: решение комиссии
Женщина держит на руках малыша. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одесской мэрии развернулся спор из-за идеи ввести новую денежную помощь для определенных семей. Профильное управление предложило предоставлять по 20 тысяч гривен каждой женщине, которая родит ребенка именно 2 сентября — в День города. Однако депутаты комиссии не поддержали такую щедрость, назвав ее несправедливой по отношению к другим родителям.

Об этом стало известно во время комиссии по вопросам социальной политики.

Реклама
Читайте также:

Выплаты детям

Во время комиссии выяснилось, что ранее город ограничивался памятными подарками, например, кроватками для первенцев. Новая же инициатива предусматривала выплату наличных всем младенцам, которые появятся на свет в праздничную дату. Всего на это планировали выделить около 400 тысяч гривен. Председатель комиссии Лилия Леонидова выступила категорически против, подчеркнув, что выделять детей по дате рождения — это "дискриминация чистой воды". Она напомнила, что сегодня в городе есть гораздо более острые потребности.

"Я знаю семьи, где мужчины в ВСУ и женщину даже некому встретить из роддома. Есть те, у кого мужья погибли, и они остались один на один. На этом фоне выделять средства только за рождение в конкретный день — не совсем понятно", — отметила Лилия Леонидова.

Ее поддержал депутат Сергей Шматько. Он отметил, что городу стоит отойти от практики раздачи денег на все праздники подряд.

"У нас много мероприятий, где мы работаем как банкомат: деньги, деньги, деньги. Давайте лучше сделаем какие-то подарки или сертификаты, а сэкономленные ресурсы направим на помощь большему количеству семей", — предложил Сергей Шматько.

Члены комиссии также напомнили, что с 1 января 2026 года государственные выплаты при рождении ребенка существенно выросли. Теперь семьи получают 50 тысяч гривен единовременно и дополнительно по 7 тысяч ежемесячно до достижения ребенком одного года. По мнению депутатов, такой помощи достаточно, чтобы не создавать искусственных привилегий для "праздничных" младенцев. В итоге предложение отправили на доработку. Комиссия поручила управлению подумать, как можно поздравить именинников 2 сентября символично, но без дополнительных расходов из городского бюджета.

Напомним, мы сообщали о том, когда военным прекращают начислять выплаты на лечение. Также мы писали о том, когда начисляют по 7 тысяч на детей.

Одесса выплаты дети Одесская область Новости Одессы соцвыплаты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации