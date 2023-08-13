Дорофєєва висловила подяку миколаївським бійцям (відео)

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Відома українська співачка висловила слова вдячності українським захисникам. Надя Дорофєєва записала відеозвернення бійцям 22 ОМБ.

Про це повідомила на сторінці в facebook 22 окрема механізована бригада.

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"Сьогодні хочеться не просто передати вітання, а висловити Вам свою найвищу повагу. Відважні воїни 22 Окремої механізованої бригади. Хлопці та дівчата, точніше, чоловіки і жінки з великої літери. Не вистачить слів, щоб висловити Вам свою подяку. Я дякую за кожен метр звільненої української землі, за те життя, яке завдяки Вам, ми можемо жити тут і зараз. Ми це дуже цінуємо. Обіймаю кожну та кожного, хто тримає бій", — сказала співачка.

Нагадаємо, українська співачка та тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася кадрами зі зйомок вокального шоу в Польщі. Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" розповіла про завершення зйомок "Голос країни-13" та показала, як це відбувалося.

Крім того, ми писали, що минулого місяця співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала пісню "Кохаю, але не зовсім" та кліп на неї. Композиція займає перші сходинки в музичних чартах. А відео набрало вже понад 4 млн переглядів на YouTube. З цього приводу артистка креативно розповіла, що вона не дуже полюбляє у своєму житті.