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Дорофєєва висловила подяку миколаївським бійцям (відео)

13 серпня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дорофєєва висловила подяку миколаївським бійцям (відео)
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Відома українська співачка висловила слова вдячності українським захисникам. Надя Дорофєєва записала відеозвернення бійцям 22 ОМБ. 

Про це повідомила на сторінці в facebook 22 окрема механізована бригада.

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"Сьогодні хочеться не просто передати вітання, а висловити Вам свою найвищу повагу. Відважні воїни 22 Окремої механізованої бригади. Хлопці та дівчата, точніше, чоловіки і жінки з великої літери. Не вистачить слів, щоб висловити Вам свою подяку. Я дякую за кожен метр звільненої української землі, за те життя, яке завдяки Вам, ми можемо жити тут і зараз. Ми це дуже цінуємо. Обіймаю кожну та кожного, хто тримає бій", — сказала співачка. 

Нагадаємо, українська співачка та тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася кадрами зі зйомок вокального шоу в Польщі. Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" розповіла про завершення зйомок "Голос країни-13" та показала, як це відбувалося.

Крім того, ми писали, що минулого місяця співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала пісню "Кохаю, але не зовсім" та кліп на неї. Композиція займає перші сходинки в музичних чартах. А відео набрало вже понад 4 млн переглядів на YouTube. З цього приводу артистка креативно розповіла, що вона не дуже полюбляє у своєму житті.

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