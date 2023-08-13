Дорофеева выразила благодарность николаевским бойцам (видео)

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Известная украинская певица выразила благодарность украинским защитникам. Надя Дорофеева записала видеообращение бойцам 22 ОМБ.

Об этом сообщила на странице в facebook 22 отдельная механизированная бригада.

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"Сегодня хочется не просто передать поздравления, а выразить Вам свое наивысшее уважение. Отважные воины 22 Отдельной механизированной бригады. Ребята, точнее, мужчины и женщины с большой буквы. Не хватит слов, чтобы выразить Вам свою благодарность. Я благодарю за каждый метр освобожденной украинской земли, за ту жизнь, которую благодаря Вам, мы можем жить здесь и сейчас. Мы это очень ценим. Обнимаю каждую и каждого, кто держит бой", — сказала певица.

Напомним, украинская певица и тренер шоу "Голос страны" Надя Дорофеева поделилась кадрами по съемкам вокального шоу в Польше. Бывшая участница группы "Время и Стекло" рассказала о завершении съемок "Голос країни-13" и показала, как это происходило.

Кроме того, мы писали, что в прошлом месяце певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) презентовала песню "Кохаю, але не зовсім" и клип на нее. Композиция занимает первые ступени в музыкальных чартах. А видео набрало уже более 4 млн просмотров на YouTube. На этот счет артистка креативно рассказала, что она не очень любит в своей жизни.