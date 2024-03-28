Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на середу, 28 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є затори на виїзді з обласного центру, а також на деяких ділянках дороги, проте це несуттєво вплине на час подорожі. Рух до держкордону з Румунією також не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" скупчення машин на виїзді з Одеси, а також незначні затори у межах Маяків та Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. До молдовського кордону можна дістатися сьогодні за одну годину.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька незначних скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря, Кирнички, Татарбунари та Ізмаїл. Згідно даних картографічного сервісу, подорож до корднону з Румунією триватиме сьогодні 4 години 6 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 28 березня ціни на пальне в Україні зросли, порівняно з попередньою добою. Збільшилась вартість бензину та дизельного пального, але натомість трохи впала ціна на автогаз. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+, ціни на нього в середньому зросли на 17 копійок.

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