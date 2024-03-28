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Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини

28 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на середу, 28 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є затори на виїзді з обласного центру, а також на деяких ділянках дороги, проте це несуттєво вплине на час подорожі. Рух до держкордону з Румунією також не ускладнений. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" скупчення машин на виїзді з Одеси, а також незначні затори у межах Маяків та Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами.  До молдовського кордону можна дістатися сьогодні за одну годину.

Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька незначних скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря, Кирнички, Татарбунари та Ізмаїл. Згідно даних картографічного сервісу, подорож до корднону з Румунією триватиме сьогодні 4 години 6 хвилин.

Дорога до держкордонів Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 28 березня ціни на пальне в Україні зросли, порівняно з попередньою добою. Збільшилась вартість бензину та дизельного пального, але натомість трохи впала ціна на автогаз. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+, ціни на нього в середньому зросли на 17 копійок.

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Нагадаємо, ми писали, як збільшити термін служби автошин. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.

Ми також розповідали про грубі помилки при встановленні літньої гуми на авто. Недобросовісні або малодосвідчені майстри можуть припуститися кількох помилок, які потім матимуть для вас погані наслідки на дорозі.

Додамо, що ми писали, як позбавитися подряпин під дверними ручками авто. Подряпини від нігтів під дверними ручками автомобіля з'являються нізвідки, але, на жаль, самостійно нікуди не зникають.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
дороги
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затори
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