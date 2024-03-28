Дорога к госграницам Молдовы и Румынии — пробки на международных трассах Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на среду, 28 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть пробки на выезде из областного центра, а также на некоторых участках дороги, однако это не повлияет на время путешествия. Движение к госгранице с Румынией также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" скопление машин на выезде из Одессы, а также незначительные пробки в пределах Маяков и Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. До молдовской границы можно добраться сегодня за один час.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички, Татарбунары и Измаил. Согласно данным картографического сервиса, дорога до границы с Румынией займет сегодня 4 часа 6 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 28 марта цены на топливо в Украине выросли по сравнению с предыдущими сутками. Увеличилась стоимость бензина и дизельного топлива, но немного упала цена на автогаз. Более всего подорожал бензин марки A-95+, цены на него в среднем выросли на 17 копеек.

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