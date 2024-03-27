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Дорога до кордонів Одещини — яка ситуація із заторами на міжнародних трасах

27 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дорога до кордонів Одещини — яка ситуація із заторами на міжнародних трасах
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на середу, 27 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є затори на виїзді з обласного центру, а також на деяких діялнках дороги, проте це несуттєво вплине на час подорожі. Ситуація на дорозі до кордону з  Румунією ускладнена незначними заторами. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є скупчення машин на виїзді з обласного центру, а також затор у межах Маяків та Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні близько 1 години 4 хвилин.

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Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Дорога до кордонів Одещини — яка ситуація із заторами на міжнародних трасах - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька незначних скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря, Саф'яни, Татарбунари та Ізмаїл. За даними картографічного сервісу, дістатися до румунського кордону сьогодні можна за 4 години 5 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який триватиме понад близько 5 годин 30 хвилин та пролягає більшою мірою по території Молдови.

Дорога до кордонів Одещини — яка ситуація із заторами на міжнародних трасах - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 27 березня ціни на пальне в Україні зросли, порівняно з попередньою добою. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 10 копійок.

Більше для водіїв

Нагадаємо, ми писали, як збільшити термін служби автошин. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.

Ми також розповідали про грубі помилки при встановленні літньої гуми на авто. Недобросовісні або малодосвідчені майстри можуть припуститися кількох помилок, які потім матимуть для вас погані наслідки на дорозі.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
дороги
Одеська область
затори
автомобіль
закордон
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