Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах
По состоянию на среду, 27 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть пробки на выезде из областного центра, а также на некоторых участках дороги, однако это не повлияет на время путешествия. Ситуация на дороге к границе с Румынией осложнена незначительными пробками.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть скопление машин на выезде из областного центра, а также пробка в пределах Маяков и Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня около 1 часа 4 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Сафьяны, Татарбунары и Измаил. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно за 4 часа 5 минут. Также есть альтернативный маршрут, который продлится около 5 часов 30 минут и проходит в большей степени по территории Молдовы.
Цены на горючее
По состоянию на 27 марта цены на горючее в Украине выросли по сравнению с предыдущими сутками. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 10 копеек.
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