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Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах

27 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на среду, 27 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть пробки на выезде из областного центра, а также на некоторых участках дороги, однако это не повлияет на время путешествия. Ситуация на дороге к границе с Румынией осложнена незначительными пробками.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть скопление машин на выезде из областного центра, а также пробка в пределах Маяков и Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня около 1 часа 4 минут.

Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Сафьяны, Татарбунары и Измаил. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно за 4 часа 5 минут. Также есть альтернативный маршрут, который продлится около 5 часов 30 минут и проходит в большей степени по территории Молдовы.

Дорога к границам Одесчины — какая ситуация с пробками на международных трассах - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 27 марта цены на горючее в Украине выросли по сравнению с предыдущими сутками. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 10 копеек.

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