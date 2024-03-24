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Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі

24 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір неділі, 24 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор у районі села Маяки та у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами.  Подорож до Паланки триватиме ввечері неділі 1 годину.

Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" є значні черги на перетин кордону. Затори можуть досягати декількох кілометрів, ускладнена ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Кирнички, Новосільське та Татарбунари. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме близько 4 годин 5 хвилин. 

Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 24 березня вартість бензину тримається на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися. Найбільше пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштують на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Ми також розповідали, що нові покришки та заміна сезонної гуми для автомобілів коштують чималих грошей. Але завжди можна знайти, де заощадити, та пошукати компромісні варіанти без трагічної втрати якості.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
автомобіль
черги

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