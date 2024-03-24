Дорога до кордонів Одещини не ускладнена — рух на міжнародній трасі

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір неділі, 24 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор у районі села Маяки та у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме ввечері неділі 1 годину.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" є значні черги на перетин кордону. Затори можуть досягати декількох кілометрів, ускладнена ділянка позначена червоним кольором.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Кирнички, Новосільське та Татарбунари. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме близько 4 годин 5 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 24 березня вартість бензину тримається на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися. Найбільше пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштують на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

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