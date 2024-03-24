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Дорога к границам Одесчины не затруднена — движение на международной трассе

24 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дорога к границам Одесчины не затруднена — движение на международной трассе
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на вечер воскресенья, 24 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится вечером воскресенья 1 час.

Дорога к границам Одесчины не затруднена — движение на международной трассе - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказаче" есть значительные очереди на пересечение границы. Пробки могут достигать нескольких километров, усложненный участок обозначен красным цветом.

Дорога к границам Одесчины не затруднена — движение на международной трассе - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Кирнички, Новосельское и Татарбунары. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит около 4 часов 5 минут.

Дорога к границам Одесчины не затруднена — движение на международной трассе - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 24 марта стоимость бензина держится на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились. Больше всего топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоят на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что уже пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Мы также рассказывали, что новые покрышки и замена сезонной резины для автомобилей стоят больших денег. Но всегда можно найти, где сэкономить и поискать компромиссные варианты без трагической потери качества.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
Одесская область
пробки
автомобиль
очереди

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