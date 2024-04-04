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Дорога до Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини

4 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дорога до Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У четвер, 4 квітня, спостерігаються невеликі затори на виїзді з обласного центру та декількох ділянках автомобільної траси Одеса — Рені. У напрямку молдовського кордону скупчення машин не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Проїзд до кордону з Румунією також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, а також у районі селища Маяки та на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилини.

Дорога до Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Дорога до Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 7 хвилин.

Дорога до Молдови та Румунії — затори на міжнародних трасах Одещини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях знову оновили ціни на пальне. Бензин та дизельне пальне знову зросло в ціні, проте в середньому на п'ять копійок. Водночас вартість автогазу залишається на рівні попередніх днів.

Цікаве водіям

Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).

Також ми писали, що найдорожчим ремонтом в Україні стала заміна чотирьох модулів пневмопідвіски Mercedes-Benz S-Class 2014, яка обійшлася власнику за ціною нового найдешевшого китайського електрокросовера — 559 800 грн. Хоча, згідно з дослідженням, середній чек в СТО України зараз становить 6 022 грн.

Одеса
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Одеська область
затори
Новини Одеси
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