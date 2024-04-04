Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

В четверг, 4 апреля, наблюдаются небольшие пробки на выезде из областного центра и нескольких участках автомобильной трассы Одесса — Рени. В направлении молдавской границы скопления машин не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе поселка Маяки и на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 7 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях снова обновили цены на топливо. Бензин и дизельное горючее снова выросли в цене, однако в среднем на пять копеек. В то же время, стоимость автогаза остается на уровне предыдущих дней.

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