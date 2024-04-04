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Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины

4 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В четверг, 4 апреля, наблюдаются небольшие пробки на выезде из областного центра и нескольких участках автомобильной трассы Одесса — Рени. В направлении молдавской границы скопления машин не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе поселка Маяки и на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.

Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины - фото 2
Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 7 минут.

Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях снова обновили цены на топливо. Бензин и дизельное горючее снова выросли в цене, однако в среднем на пять копеек. В то же время, стоимость автогаза остается на уровне предыдущих дней.

Интересное водителям

Ранее мы писали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).

Также мы писали, что самым дорогим ремонтом в Украине стала замена четырех модулей пневмоподвески Mercedes-Benz S-Class 2014, которая обошлась владельцу по цене нового дешевого китайского электрокроссовера — 559 800 грн. Хотя, согласно исследованию, средний чек в СТО Украины сейчас составляет 6 022 грн.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
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