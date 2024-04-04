Дорога в Молдову и Румынию — пробки на международных трассах Одесчины
В четверг, 4 апреля, наблюдаются небольшие пробки на выезде из областного центра и нескольких участках автомобильной трассы Одесса — Рени. В направлении молдавской границы скопления машин не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе поселка Маяки и на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 7 минут.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях снова обновили цены на топливо. Бензин и дизельное горючее снова выросли в цене, однако в среднем на пять копеек. В то же время, стоимость автогаза остается на уровне предыдущих дней.
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