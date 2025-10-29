Затори на трасі Одеса–Рені 29 жовтня: проблеми на шляху до кордону з Молдовою

Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені
У середу, 29 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що прямує до кордону з Молдовою, спостерігаються затримки через складні дорожні умови. Рух на певних ділянках проходить повільніше, тому водіям рекомендують врахувати можливі затори і заздалегідь планувати поїздки з запасом часу. Водночас дорога до кордону з Румунією зараз не має перешкод і рух відбувається вільно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладення руху є на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. Крім того, значна затримка спостерігається біля села Маяки. В результаті проїзд до кордону може зайняти понад годину.
Затори до Орлівки
Рух автомобілів у напрямку Орлівки зараз відбувається без затримок та пробок. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин.
Затори на Рені
Рух на дорозі до міста Рені здійснюється без заторів і затримок. Орієнтовний час поїздки наразі становить трохи більше чотирьох годин. Також існує альтернативний маршрут, який проходить через територію Молдови.
