Україна
Головна Одеса Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені

Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:23
Оновлено: 14:18
Затори на трасі Одеса–Рені 29 жовтня: проблеми на шляху до кордону з Молдовою
Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 29 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що прямує до кордону з Молдовою, спостерігаються затримки через складні дорожні умови. Рух на певних ділянках проходить повільніше, тому водіям рекомендують врахувати можливі затори і заздалегідь планувати поїздки з запасом часу. Водночас дорога до кордону з Румунією зараз не має перешкод і рух відбувається вільно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладення руху є на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. Крім того, значна затримка спостерігається біля села Маяки. В результаті проїзд до кордону може зайняти понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки зараз відбувається без затримок та пробок. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на дорозі до міста Рені здійснюється без заторів і затримок. Орієнтовний час поїздки наразі становить трохи більше чотирьох годин. Також існує альтернативний маршрут, який проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживаний Citroën C5 Aircross. Також ми писали про те, наскільки найдійні двигуни Mazda Skyactiv.

Одеса КПП дороги Автомайдан Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
