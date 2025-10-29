Затори на трасі Одеса–Рені 29 жовтня: проблеми на шляху до кордону з Молдовою

Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 29 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що прямує до кордону з Молдовою, спостерігаються затримки через складні дорожні умови. Рух на певних ділянках проходить повільніше, тому водіям рекомендують врахувати можливі затори і заздалегідь планувати поїздки з запасом часу. Водночас дорога до кордону з Румунією зараз не має перешкод і рух відбувається вільно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладення руху є на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. Крім того, значна затримка спостерігається біля села Маяки. В результаті проїзд до кордону може зайняти понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки зараз відбувається без затримок та пробок. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на дорозі до міста Рені здійснюється без заторів і затримок. Орієнтовний час поїздки наразі становить трохи більше чотирьох годин. Також існує альтернативний маршрут, який проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживаний Citroën C5 Aircross. Також ми писали про те, наскільки найдійні двигуни Mazda Skyactiv.