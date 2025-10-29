Видео
Видео

Главная Одесса Дорога в Молдову затруднена — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дорога в Молдову затруднена — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 14:23
обновлено: 14:18
Пробки на трассе Одесса-Рени 29 октября: проблемы на пути к границе с Молдовой
Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 29 октября, на трассе Одесса-Рени, направляющейся к границе с Молдовой, наблюдаются задержки из-за сложных дорожных условий. Движение на определенных участках проходит медленнее, поэтому водителям рекомендуют учесть возможные пробки и заранее планировать поездки с запасом времени. В то же время дорога к границе с Румынией сейчас не имеет препятствий и движение происходит свободно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Осложнение движения есть на выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы. Кроме того, значительная задержка наблюдается возле села Маяки. В результате проезд к границе может занять более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки сейчас происходит без задержек и пробок. Примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на дороге в город Рени осуществляется без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки сейчас составляет чуть более четырех часов. Также существует альтернативный маршрут, который проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
