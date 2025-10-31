Відео
Головна Одеса Дорога до Молдови заблокована — рух на трасі Одеса-Рені

Дорога до Молдови заблокована — рух на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 14:40
Оновлено: 14:56
Затори на трасі Одеса–Рені 31 жовтня: рекомендації водіям
Авто на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 31 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, утворилися значні затори. На деяких ділянках рух транспорту сповільнений, тому водіям рекомендують враховувати можливі затримки та планувати поїздки заздалегідь. Натомість шлях до кордону з Румунією сьогодні проходить безперешкодно і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Рух ускладнений на виїзді з Одеси та поблизу Нижньодністровського парку, що розташований неподалік кордону. Внаслідок цього час у дорозі до кордону може сягати майже 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух авто в напрямку Орлівки відбувається без затримок та заторів. Приблизний час доїзду до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на трасі до міста Рені проходить вільно, без заторів та затримок. Орієнтовний час у дорозі — трохи більше чотирьох годин. Також доступний альтернативний маршрут, який пролягає через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які вживані моделі Mazda витримали випробування часом найкраще, та які проблеми все ж можуть виникнути у власників.. Також ми писали про те, чому в салоні авто з'являється запах бензину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
