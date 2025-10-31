Пробки на трассе Одесса-Рени 31 октября: рекомендации водителям

Авто на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 31 октября, на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, образовались значительные пробки. На некоторых участках движение транспорта замедлено, поэтому водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и планировать поездки заранее. Зато путь к границе с Румынией сегодня проходит беспрепятственно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Движение затруднено на выезде из Одессы и вблизи Нижнеднестровского парка, который расположен недалеко от границы. В результате время в пути к границе может достигать почти 1,5 часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку

Движение авто в направлении Орловки происходит без задержек и пробок. Примерное время проезда до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути - чуть больше четырех часов. Также доступен альтернативный маршрут, который пролегает через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

