Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дорога в Молдову заблокирована — движение на трассе Одесса-Рени

Дорога в Молдову заблокирована — движение на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 14:40
обновлено: 14:39
Пробки на трассе Одесса-Рени 31 октября: рекомендации водителям
Авто на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 31 октября, на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, образовались значительные пробки. На некоторых участках движение транспорта замедлено, поэтому водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и планировать поездки заранее. Зато путь к границе с Румынией сегодня проходит беспрепятственно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Движение затруднено на выезде из Одессы и вблизи Нижнеднестровского парка, который расположен недалеко от границы. В результате время в пути к границе может достигать почти 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку

Движение авто в направлении Орловки происходит без задержек и пробок. Примерное время проезда до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути - чуть больше четырех часов. Также доступен альтернативный маршрут, который пролегает через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие подержанные модели Mazda выдержали испытание временем лучше всего, и какие проблемы все же могут возникнуть у владельцев. Также мы писали о том, почему в салоне авто появляется запах бензина.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации