Пробки на трассе Одесса-Рени 31 октября: рекомендации водителям

Дорога в Молдову заблокирована — движение на трассе Одесса-Рени
В пятницу, 31 октября, на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, образовались значительные пробки. На некоторых участках движение транспорта замедлено, поэтому водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и планировать поездки заранее. Зато путь к границе с Румынией сегодня проходит беспрепятственно и без задержек.
Пробки в Молдову
На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Движение затруднено на выезде из Одессы и вблизи Нижнеднестровского парка, который расположен недалеко от границы. В результате время в пути к границе может достигать почти 1,5 часа.
Пробки в Орловку
Движение авто в направлении Орловки происходит без задержек и пробок. Примерное время проезда до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.
Пробки на Рени
Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути - чуть больше четырех часов. Также доступен альтернативный маршрут, который пролегает через территорию Молдовы.
