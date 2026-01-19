Відео
Головна Одеса Дорога до Молдови заблокована — ситуація на трасі Одеса-Рені

Дорога до Молдови заблокована — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 14:47
Затори на трасі Одеса—Рені 19 січня: ускладнений рух біля кордону
Черги на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 19 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори. Найскладніша ситуація — на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту значно ускладнений. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки, користуватися об’їзними маршрутами та стежити за оновленнями дорожньої ситуації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

У напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" фіксують серйозні труднощі з рухом. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 17 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі залишається вільною — рух відбувається без заторів і затримок. Водночас труднощі виникають на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою. За наявної ситуації час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі не зафіксовано. Водночас черги утворилися на під’їздах до КПП "Паланка". Через це дорога може тривати майже 4 години 30 хвилин. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави. Однак час у дорозі цим шляхом перевищує 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка сьогодні ситуація на інших КПП України. Також ми писали про те, які вживані авто краще не купувати, щоб не пожалкувати про покупку.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
