Затори на трасі Одеса—Рені 19 січня: ускладнений рух біля кордону

Черги на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 19 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори. Найскладніша ситуація — на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту значно ускладнений. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки, користуватися об’їзними маршрутами та стежити за оновленнями дорожньої ситуації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

У напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" фіксують серйозні труднощі з рухом. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 17 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі залишається вільною — рух відбувається без заторів і затримок. Водночас труднощі виникають на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою. За наявної ситуації час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі не зафіксовано. Водночас черги утворилися на під’їздах до КПП "Паланка". Через це дорога може тривати майже 4 години 30 хвилин. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави. Однак час у дорозі цим шляхом перевищує 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

.