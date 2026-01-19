Затори на трасі Одеса—Рені 19 січня: ускладнений рух біля кордону

Дорога до Молдови заблокована — ситуація на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 19 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори. Найскладніша ситуація — на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту значно ускладнений. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки, користуватися об’їзними маршрутами та стежити за оновленнями дорожньої ситуації.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
У напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" фіксують серйозні труднощі з рухом. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 17 хвилин.
Затори у напрямку Орлівки
Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі залишається вільною — рух відбувається без заторів і затримок. Водночас труднощі виникають на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою. За наявної ситуації час у дорозі може перевищувати чотири години.
Затори до Рені
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі не зафіксовано. Водночас черги утворилися на під’їздах до КПП "Паланка". Через це дорога може тривати майже 4 години 30 хвилин. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави. Однак час у дорозі цим шляхом перевищує 5 годин.
