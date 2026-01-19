Пробки на трассе Одесса-Рени 19 января: затруднено движение возле границы

Видео
Україна
Видео

Дорога в Молдову заблокирована — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 14:47
Очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 19 января, на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки. Самая сложная ситуация — на подъездах к границе с Молдовой, где движение транспорта значительно затруднено. Водителям советуют заранее планировать поездки, пользоваться объездными маршрутами и следить за обновлениями дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

В направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируют серьезные трудности с движением. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 17 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока остается свободной — движение происходит без пробок и задержек. В то же время трудности возникают на подъездах к транзитному пункту с Молдовой. При сложившейся ситуации время в пути может превышать четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока не зафиксировано. В то же время очереди образовались на подъездах к КПП "Паланка". Из-за этого дорога может длиться почти 4 часа 30 минут. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства. Однако время в пути этим путем превышает 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какая сегодня ситуация на других КПП Украины. Также мы писали о том, какие подержанные авто лучше не покупать, чтобы не пожалеть о покупке.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
