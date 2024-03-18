Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок понеділка, 18 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються локальні затори. Слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до румунського держкордону вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається ускладнення руху. Наразі існує значна черга на перетин кордону, довжина якої складає декілька кілометрів.

Черга на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря та Кирнички. Перед самим КПП ускладнень дороги не спостерігаєтья, подорож до румунського кордону триватиме сьогодні менше 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На понедвлок, 18 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

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