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Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах

18 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок понеділка, 18 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються локальні затори. Слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до румунського держкордону вільний.   

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години.

Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається ускладнення руху. Наразі існує значна черга на перетин кордону, довжина якої складає декілька кілометрів.

Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах - фото 2
Черга на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря та Кирнички. Перед самим КПП ускладнень дороги не спостерігаєтья, подорож до румунського кордону триватиме сьогодні менше 4 годин. 

Дорога з Одеси до кордонів регіону — затори на міжнародних трасах - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На понедвлок, 18 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що  у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Ми також розповідали, що Верховна Рада України ухвалила закон, який дає можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання. Таким чином можна отримати водійське посвідчення без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.

Одеса
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КПП
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги
Румунія

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