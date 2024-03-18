Дорога из Одессы до границ региона — пробки на международных трассах

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро понедельника, 18 марта, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются локальные пробки. Следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к румынской госгранице свободное.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня чуть больше часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На контрольном пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается усложнение движения. В настоящее время существует значительная очередь на пересечение границы, длина которой составляет несколько километров.

Очередь на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря и Кирнички. Перед самым КПП осложнений дороги не наблюдается, путешествие к румынской границе продлится сегодня менее 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. На понедельник, 18 марта, стоимость бензина и дизельного горючего в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

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Напомним, мы писали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Мы также рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.