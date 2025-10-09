Погода в Одесі 9 жовтня: дощі, сильні пориви вітру та холодне море

Люди після дощу гуляють Одесою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 жовтня в Одесі та області знову дощитиме. Місцями очікуються сильні пориви вітру. Море також буде холодним. Одеситів та гостей міста закликають бути уважними та слідкувати за прогнозом погоди.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +11…+13 °C, вдень підніметься до +13…+15 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Повітря прогріється до +11…+16 °C, вночі впаде до +8…+13 °C. Під час дощу видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Температура води в морі різко знизилася й сьогодні триматиметься в межах +14…+15 °C. За прогнозами фахівців, буде значне хвилювання, через яке перебування у морі може бути небезпечним. Тому насолоджуватися пляжним відпочинком для жителів і гостей міста вже не вийде.

