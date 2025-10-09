Погода в Одессе 9 октября: дожди, сильные порывы ветра и холодное море

Дождь не заканчивается — какая погода будет сегодня в Одессе
Сегодня, 9 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Местами ожидаются сильные порывы ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают быть внимательными и следить за прогнозом погоды.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +11...+13 °C, днем поднимется до +13...+15 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11...+16 °C, ночью упадет до +8...+13 °C. Во время дождя видимость 1-2 километра.
Температура морской воды на побережье Одессы
Температура воды в море резко снизилась и сегодня будет держаться в пределах +14...+15 °C. По прогнозам специалистов, будет значительное волнение, из-за которого пребывание в море может быть опасным. Поэтому наслаждаться пляжным отдыхом для жителей и гостей города уже не получится.
