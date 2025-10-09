Видео
Україна
Дождь не заканчивается — какая погода будет сегодня в Одессе

Дождь не заканчивается — какая погода будет сегодня в Одессе

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 05:46
Погода в Одессе 9 октября: дожди, сильные порывы ветра и холодное море
Люди после дождя гуляют по Одессе после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Местами ожидаются сильные порывы ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают быть внимательными и следить за прогнозом погоды.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +11...+13 °C, днем поднимется до +13...+15 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11...+16 °C, ночью упадет до +8...+13 °C. Во время дождя видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура воды в море резко снизилась и сегодня будет держаться в пределах +14...+15 °C. По прогнозам специалистов, будет значительное волнение, из-за которого пребывание в море может быть опасным. Поэтому наслаждаться пляжным отдыхом для жителей и гостей города уже не получится.

Напомним, мы писали, что в Украину надвигается циклон — Диденко рассказала, какой будет погода. Также мы сообщали, что в горах бушует непогода.

Светлана Силенко
Автор:
Светлana Силенко
