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Дощ та пориви вітру — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні

26 березня 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні - 26 березня
Люди з парасольками в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 26 березня, буде дощовою та вітряною. Сонце не виглядатиме з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме  рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Можливий туман.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.

Схід сонця: 26 березня сонце зійшло о 05:48.
Захід сонця: 26 березня сонце зайде о 18:18.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 30 хвилин.

Дощ та пориви вітру — синоптики попередили пропогоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня пориви, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °C,  вдень +8...+13 °C.
  • На автошляхах області під час опадів видимість до 1 км.
Дощ та пориви вітру — синоптики попередили пропогоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 26 березня

Погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде свіжою та вологою. Опади ймовірні у східних, у переважній більшості центральних, місцями у північних та південних областях, вночі можливий навіть мокрий сніг. Суха та навіть сонячна погода буде лише на заході. 

Температура повітря буде +9...+13 °С, вздовж смуги Сумщина — Черкащина — Херсонщина буде трохи свіжіше — +6...+9 °С.

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