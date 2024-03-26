Погода в Одесі і області сьогодні - 26 березня

Люди з парасольками в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 26 березня, буде дощовою та вітряною. Сонце не виглядатиме з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Можливий туман.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.

Схід сонця: 26 березня сонце зійшло о 05:48.

Захід сонця: 26 березня сонце зайде о 18:18.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 30 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +8...+13 °C.

На автошляхах області під час опадів видимість до 1 км.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 26 березня

Погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде свіжою та вологою. Опади ймовірні у східних, у переважній більшості центральних, місцями у північних та південних областях, вночі можливий навіть мокрий сніг. Суха та навіть сонячна погода буде лише на заході.

Температура повітря буде +9...+13 °С, вздовж смуги Сумщина — Черкащина — Херсонщина буде трохи свіжіше — +6...+9 °С.