Погода в Одесі і області сьогодні - 26 березня

Дождь и порывы ветра — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 26 марта, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет выглядывать из-за облаков весь день. После обеда в городе ожидается обильный дождь. Температура воздуха — +10 °С днем и +3 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Возможен туман.
- Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.
Восход: 26 марта солнце взошло в 05:48.
Заход: 26 марта солнце зайдет в 18:18.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 30 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и первой половине дня порывы, 15-20 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °C, днем +8...+13 °C.
- На автодорогах области при осадках видимость до 1 км.
Погода в Украине на 26 марта
Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. Осадки возможны в восточных, в подавляющем большинстве центральных, местами в северных и южных областях, ночью возможен даже мокрый снег. Сухая и даже солнечная погода будет только на западе.
Температура воздуха будет +9...+13 °С, вдоль полосы Сумщина — Черкасская — Херсонщина будет немного свежее — +6...+9 °С.
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