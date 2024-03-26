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Дождь и порывы ветра — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня

26 марта 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні - 26 березня
Люди с зонтиками в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 26 марта, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет выглядывать из-за облаков весь день. После обеда в городе ожидается обильный дождь. Температура воздуха — +10 °С днем и +3 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Возможен туман.
  • Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.

Восход: 26 марта солнце взошло в 05:48.
Заход: 26 марта солнце зайдет в 18:18.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 30 минут.

Дождь и порывы ветра — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и первой половине дня порывы, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 0...+5 °C, днем +8...+13 °C.
  • На автодорогах области при осадках видимость до 1 км.
Дождь и порывы ветра — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 26 марта

Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. Осадки возможны в восточных, в подавляющем большинстве центральных, местами в северных и южных областях, ночью возможен даже мокрый снег. Сухая и даже солнечная погода будет только на западе.

Температура воздуха будет +9...+13 °С, вдоль полосы Сумщина — Черкасская — Херсонщина будет немного свежее — +6...+9 °С.

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