Погода в Одесі 18 вересня: шторм та тепле море

Сьогодні, 18 вересня, в Одесі та області штормитиме. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Попри це температура моря залишатиметься комфортною для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 м/с, пориви — 15-20 м/с. Температура повітря вдень підніметься +19...+21 °C, уночі +13...+15 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Температура повітря сягатиме +19...+24 °C. Видимість на автошляхах добра.

Яка температура морської води

Незважаючи на штормове попередження на пониження температури море буде ще теплим. Його температура сягатиме до +20...+21 °C. Однак купатися не рекомендують у таку погоду, через великі хвилі та мінну небезпеку.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

