Погода в Одессе 18 сентября: шторм и теплое море: шторм и теплое море

Сегодня, 18 сентября, в Одессе и области будет штормить. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Несмотря на это температура моря будет оставаться комфортной для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется +19...+21 °C, ночью +13...+15 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +19...+24 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на штормовое предупреждение на понижение температуры море будет еще теплым. Его температура будет достигать до +20...+21 °C. Однако купаться не рекомендуют в такую погоду, из-за больших волн и минной опасности.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

