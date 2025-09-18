Погода в Одессе 18 сентября: шторм и теплое море: шторм и теплое море

Дождь и ветер — Одесские пляжи сегодня не доступны
Сегодня, 18 сентября, в Одессе и области будет штормить. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Несмотря на это температура моря будет оставаться комфортной для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется +19...+21 °C, ночью +13...+15 °C.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +19...+24 °C. Видимость на автодорогах хорошая.
Какая температура морской воды
Несмотря на штормовое предупреждение на понижение температуры море будет еще теплым. Его температура будет достигать до +20...+21 °C. Однако купаться не рекомендуют в такую погоду, из-за больших волн и минной опасности.
Пожарная опасность в Одесской области
Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
Напомним, мы писали, что часть Украины накроют сильные дожди. Также мы сообщали, что в Киеве сегодня будет непогода.
Читайте Новини.LIVE!