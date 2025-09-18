Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дождь и ветер — Одесские пляжи сегодня не доступны

Дождь и ветер — Одесские пляжи сегодня не доступны

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 05:48
Погода в Одессе 18 сентября: шторм и теплое море: шторм и теплое море
Женщина с зонтом под дождем под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в Одессе и области будет штормить. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Несмотря на это температура моря будет оставаться комфортной для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха днем поднимется +19...+21 °C, ночью +13...+15 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +19...+24 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Одеса
Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на штормовое предупреждение на понижение температуры море будет еще теплым. Его температура будет достигать до +20...+21 °C. Однако купаться не рекомендуют в такую погоду, из-за больших волн и минной опасности.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что часть Украины накроют сильные дожди. Также мы сообщали, что в Киеве сегодня будет непогода.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации