Погода в Одесі і області на 15 червня

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у суботу, 15 червня, буде нестійкою — похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі, місцями навіть грози. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +24 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вітер північно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +17...+20 °C, вдень +22...+24 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ.

Вітер північно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +21...+27 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 15 червня

Погода в Україні 15 буде прохолодною, подекуди передбачають опади.

Вдень в більшості областей +20...+26 °C, під час дощів зниження до +17...+19 °C , на Луганщині повітря прогріється до +27...+30 °C.

У Києві 15-16 червня очікуються періодичні дощі з грозами з максимальною температурою до +20...+22 °C, під час дощів зниження до +17...+20 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні на 15 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.