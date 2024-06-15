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Дожди проходят — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу

15 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на 15 июня.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в субботу, 15 июня, будет неустойчивой — пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди, местами даже грозы. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +24°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +17...+20 °C, днем +22...+24 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одессе на 15 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+27 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 15 июня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 15 июня

Погода в Украине 15 будет прохладной, кое-где предполагают осадки.

Днем в большинстве областей +20...+26 °C, во время дождей понижение до +17...+19 °C, в Луганской области воздух прогреется до +27...+30 °C.

В Киеве 15-16 июня ожидаются периодические дожди с грозами с максимальной температурой до +20...+22 °C, во время дождей понижение до +17...+20 °C.

Дожди проходят — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 15 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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Одесская область
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