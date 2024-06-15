Погода в Одессе и области на 15 июня.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в субботу, 15 июня, будет неустойчивой — пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди, местами даже грозы. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +24°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +17...+20 °C, днем +22...+24 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+27 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 15 июня

Погода в Украине 15 будет прохладной, кое-где предполагают осадки.

Днем в большинстве областей +20...+26 °C, во время дождей понижение до +17...+19 °C, в Луганской области воздух прогреется до +27...+30 °C.

В Киеве 15-16 июня ожидаются периодические дожди с грозами с максимальной температурой до +20...+22 °C, во время дождей понижение до +17...+20 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине на 15 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.