Погода в Одессе и области на 15 июня.

Дожди проходят — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу
Погода в Одессе в субботу, 15 июня, будет неустойчивой — пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди, местами даже грозы. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +24°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +17...+20 °C, днем +22...+24 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +21...+27 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 15 июня
Погода в Украине 15 будет прохладной, кое-где предполагают осадки.
Днем в большинстве областей +20...+26 °C, во время дождей понижение до +17...+19 °C, в Луганской области воздух прогреется до +27...+30 °C.
В Киеве 15-16 июня ожидаются периодические дожди с грозами с максимальной температурой до +20...+22 °C, во время дождей понижение до +17...+20 °C.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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