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Дощі не відступають: де на Одещині сьогодні очікується злива

13 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі 13 червня
Жінка з парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Одесі та області сьогодні протягом дня короткочасний дощ. Місцями можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди  в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-15°С, вдень 21-23°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 86%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в  Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Вночі місцями невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 13 червня, в усій Україні будуть дощі та грози. Синоптики попереджають про штормове попередження. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

В Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні — помірні дощі.

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