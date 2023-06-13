Погода в Одесі 13 червня

Жінка з парасолею. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Одесі та області сьогодні протягом дня короткочасний дощ. Місцями можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 86%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 13 червня, в усій Україні будуть дощі та грози. Синоптики попереджають про штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні — помірні дощі.