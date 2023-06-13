Погода в Одесі 13 червня

Дощі не відступають: де на Одещині сьогодні очікується злива
13 червня 2023 06:30
Жінка з парасолею. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують в Одесі та області сьогодні протягом дня короткочасний дощ. Місцями можлива гроза.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-15°С, вдень 21-23°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 86%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 13 червня, в усій Україні будуть дощі та грози. Синоптики попереджають про штормове попередження.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні — помірні дощі.