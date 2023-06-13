Погода в Одессе 13 июня.

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Одессе и области в течение дня кратковременный дождь. Местами возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 86%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 13 июня, по всей Украине будут дожди и грозы. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге — умеренные дожди.