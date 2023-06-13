Погода в Одессе 13 июня.

Дожди не отступают: где в Одесской области сегодня ожидается ливень
13 июня 2023 06:30
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют в Одессе и области в течение дня кратковременный дождь. Местами возможна гроза.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 86%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 13 июня, по всей Украине будут дожди и грозы. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге — умеренные дожди.