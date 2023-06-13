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Дожди не отступают: где в Одесской области сегодня ожидается ливень

13 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе 13 июня.
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют в Одессе и области в течение дня кратковременный дождь. Местами возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 86%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 13 июня, по всей Украине будут дожди и грозы. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге — умеренные дожди.

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