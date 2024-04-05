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Дощі повертаються — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні

5 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 5 квітня.
Дощ у місті. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 5 квітня, обіцяє бути мінливою, надвечір можливий дощ в Одеській області. Температура повітря становитиме +15°С вдень і +9°С вночі.  Температура морської води буде  +5...+6°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +8...+10°С. 
  • Температура вдень +14...+16°С.

Схід сонця: 5 квітня сонце зійшло о 06:29.
Захід сонця: 5 квітня сонце заходитиме о 19:32.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 03 хвилини.

Дощі повертаються — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вранці можливий туман.
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +5°С...+10°С, вдень +14°С...+19°С.
  • На автошляхах області місцями димка, видимість до 2 км.
Дощі повертаються — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде морозною та дощовою. 

У північних областях та на північному сході найближчої ночі 5 квітня температура повітря може опускатися до 0... -3 °C. На решті території також похолодає, очікується, що вночі стовпчики термометрів опустяться до +3... +7 °C. 

Проте вже вдень температура повітря підскочить до +13... +18 °C. Лиш у Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях місцями буде холодніше, +7... +9 °C.

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