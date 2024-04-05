Дощ у місті. Фото: УНІАН

Погода в Одесі сьогодні, 5 квітня, обіцяє бути мінливою, надвечір можливий дощ в Одеській області. Температура повітря становитиме +15°С вдень і +9°С вночі. Температура морської води буде +5...+6°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +8...+10°С.

Температура вдень +14...+16°С.

Схід сонця: 5 квітня сонце зійшло о 06:29.

Захід сонця: 5 квітня сонце заходитиме о 19:32.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 03 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вранці можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +5°С...+10°С, вдень +14°С...+19°С.

На автошляхах області місцями димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде морозною та дощовою.

У північних областях та на північному сході найближчої ночі 5 квітня температура повітря може опускатися до 0... -3 °C. На решті території також похолодає, очікується, що вночі стовпчики термометрів опустяться до +3... +7 °C.

Проте вже вдень температура повітря підскочить до +13... +18 °C. Лиш у Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях місцями буде холодніше, +7... +9 °C.